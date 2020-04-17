Kendi Evini Plato Yaptı, Ev Halkını da Oyuncu

Tüm dünya pandemi salgınından dolayı eve kapanmış durumda. Eğlence sektörü bitti ve hayat durma noktasına geldi. Film ve dizi sektörleri derin bir sessizliğe büründü. Fakat 25 gündür karantinadan dolayı dışarıya çıkamayan yönetmen Özcan Deniz bu durumu tersine çevirerek çeşitli hikâyeler yazmaya başladı. Yazdığı bir hikâyeyi senaryoya dönüştürüp ev halkıyla çekmeye karar veren sanatçı bu durumu “Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu.” diyerek açıkladı.

Basın Bülteni

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