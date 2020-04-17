İsrafil Parlak’ı Kaybettik

Tiyatro ve sinema oyuncusu İsrafil Parlak, 17 Nisan 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. 22 Haziran 1964 tarihinde Kars’ta doğan Parlak, Kars Şehir Tiyatrosu’nda oynuyordu. Eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’nun sinemaya gösterdiği ilgi nedeniyle Gezici Festival’in Kars’a uğradığı yıllarda İsrafil Parlak sinema sektörüyle bağlantı kurdu ve Rıza Sönmez’in değeri bilinmeyen filmi Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var ve Murat Saraçoğlu’nun yönettiği ve başrolünde Tarık Akan ile Şerif Sezer’in oynadığı Deli Deli Olma adlı filmlerde rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.