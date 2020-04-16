12. Rofife Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali Ödül Töreni, Canlı Yayında Gerçekleşti

Düzenlendiği yıldan bu yana gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 12. yılında ödül törenini canlı yayında gerçekleştirdi. Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce kısa filmin başvurduğu 12. Rafife’nin ödül sonuçları, 16 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 20:00’da Rofife’nin YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan bir törenle açıklandı. Bu yıl Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan, ancak ülkemizde tehlikesini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival için, 12. yılında yapılan çalışmalar canlı yayında aktarıldı.
- Basın Bülteni
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12. Rofife Ödül Sonuçları
Kurmaca Kategorisi
Birincilik Ödülü: Servis / Yönetmen: Ramazan Kılıç
İkincilik Ödülü: Meryem Ana / Yönetmen: Mustafa Gürbüz
Üçüncülük Ödülü: Aylin / Yönetmen: Ozan Yoleri
Mansiyon Ödülleri: Fotoğraf / Yönetmen: Ozan Takış & Örtünün Altı / Yönetmen: Kardelen Eren
Belgesel Kategorisi
Birincilik Ödülü: Pembe Kimlik / Yönetmen: Tolunay Tekmek
İkincilik Ödülü: Sokağın Sesleri / Yönetmen: Haya Androon
Üçüncülük Ödülü: Kış / Yönetmen: Berrin Öz
Mansiyon Ödülleri: İris / Yönetmen: Volkan Güleryüz & Uçan Adam / Yönetmen: Uğur Ersöz, Nusret Oğuzhan Yıldız
Animasyon Kategorisi
Birincilik Ödülü: Avarya / Yönetmen: Gökalp Gönen
İkincilik Ödülü: Aripi / Yönetmen: Dimitri Voloshin
Üçüncülük Ödülü: Dreams in the Depht / Yönetmen: Reza Mohammad
Mansiyon Ödülleri: Bitcoini olan Rakun / Yönetmen: Serdar Çotuk & The Flat / Yönetmen: Lev Volshin
Deneysel Kategorisi
Birincilik Ödülü: Vortex / Yönetmen: Cüneyt Işık
İkincilik Ödülü: Beton Akvaryum / Yönetmen: Mert İnan
Üçüncülük Ödülü: Seul(e) / Yönetmen: Nazif Can Akçalı
Mansiyon Ödülleri: Deveran / Yönetmen: Feyzullah Erikli & İnsan Olmadan Üç Dakika / Yönetmen: Serkan Uzunyol
12. Rofife Özel Ödülleri
Ustaya Saygı Ödülü: Selda Alkor
Onur Ödülü: Umut Karadağ
Emek Ödülü: Devrim Yakut
Başarı Ödülü: Laçin Ceylan
Uluslararası Başarı Ödülü: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Sanata Evet Ödülü: Tamer Levent
Rofife Dostu Ödülü: Atilla Dorsay