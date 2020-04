12. Rofife Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali Ödül Töreni, Canlı Yayında Gerçekleşti

Düzenlendiği yıldan bu yana gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 12. yılında ödül törenini canlı yayında gerçekleştirdi. Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce kısa filmin başvurduğu 12. Rafife’nin ödül sonuçları, 16 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 20:00’da Rofife’nin YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan bir törenle açıklandı. Bu yıl Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan, ancak ülkemizde tehlikesini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival için, 12. yılında yapılan çalışmalar canlı yayında aktarıldı.

Basın Bülteni

Töreni izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

12. Rofife Ödül Sonuçları

Kurmaca Kategorisi

Birincilik Ödülü: Servis / Yönetmen: Ramazan Kılıç

İkincilik Ödülü: Meryem Ana / Yönetmen: Mustafa Gürbüz

Üçüncülük Ödülü: Aylin / Yönetmen: Ozan Yoleri

Mansiyon Ödülleri: Fotoğraf / Yönetmen: Ozan Takış & Örtünün Altı / Yönetmen: Kardelen Eren

Belgesel Kategorisi

Birincilik Ödülü: Pembe Kimlik / Yönetmen: Tolunay Tekmek

İkincilik Ödülü: Sokağın Sesleri / Yönetmen: Haya Androon

Üçüncülük Ödülü: Kış / Yönetmen: Berrin Öz

Mansiyon Ödülleri: İris / Yönetmen: Volkan Güleryüz & Uçan Adam / Yönetmen: Uğur Ersöz, Nusret Oğuzhan Yıldız

Animasyon Kategorisi

Birincilik Ödülü: Avarya / Yönetmen: Gökalp Gönen

İkincilik Ödülü: Aripi / Yönetmen: Dimitri Voloshin

Üçüncülük Ödülü: Dreams in the Depht / Yönetmen: Reza Mohammad

Mansiyon Ödülleri: Bitcoini olan Rakun / Yönetmen: Serdar Çotuk & The Flat / Yönetmen: Lev Volshin

Deneysel Kategorisi

Birincilik Ödülü: Vortex / Yönetmen: Cüneyt Işık

İkincilik Ödülü: Beton Akvaryum / Yönetmen: Mert İnan

Üçüncülük Ödülü: Seul(e) / Yönetmen: Nazif Can Akçalı

Mansiyon Ödülleri: Deveran / Yönetmen: Feyzullah Erikli & İnsan Olmadan Üç Dakika / Yönetmen: Serkan Uzunyol

12. Rofife Özel Ödülleri

Ustaya Saygı Ödülü: Selda Alkor

Onur Ödülü: Umut Karadağ

Emek Ödülü: Devrim Yakut

Başarı Ödülü: Laçin Ceylan

Uluslararası Başarı Ödülü: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

Sanata Evet Ödülü: Tamer Levent

Rofife Dostu Ödülü: Atilla Dorsay

Avarya



Pembe Kimlik



Servis