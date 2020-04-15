Yeşim Ustaoğlu’nun Sırtlarındaki Hayat Belgeseli Yayına Açıldı

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A. Ş.nin katkılarıyla sinemaseverlere evde de sinema keyfi sunuyor. 2019 yılında müzenin Yönetmenlerle Buluşma film programında bugüne kadar çektiği tüm filmleriyle izleyiciyle buluşan Yeşim Ustaoğlu’nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu, Ustaoğlu’nun desteğiyle İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden izlemeye açılıyor. Film, 16 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında youtube’dan izlenebilecek.