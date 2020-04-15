İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile Evinize Konuk Oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. yılında Yücel’in Çiçekleri adlı belgeseli sanatseverlerle buluşturacak. Cengiz Özkarabekir’in yönettiği film, 17 Nisan akşamı saat 20:00’de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından online olarak yayınlanacak. Belgeselde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un hayat hikâyeleri üzerinden, Türkiye’de aydınlanma tarihinin en önemli unsurlarından Köy Enstitüleri anlatılıyor.

Basın Bülteni

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