16. Akbank Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

16. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları Akbank Sanat Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında açıklandı. Festival bu yıl Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü’nden oluştu. Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ne seçilen 14 film ve Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü’ne seçilen yine 14 film En İyi Film Ödülü için yarıştı. Ulusal Yarışma’da En İyi Kısa Film ödülü, Gökalp Gönen’in yönettiği Avarya filminin olurken, bu bölümde Ahmet Keçili’nin yönettiği Dede ve Kasım Ördek’in yönettiği Yağmur Olup Şehre Düşüyorum mansiyon ödülü kazandı.

Basın Bülteni

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Avarya



Daughter



Dede



Inner Self



Ward’s Henna Party



Yağmur Olup Şehre Düşüyorum

