Anadolu Belge Okulu Kurucularından Musa Ak’tan, Semra Güzel Korver’le Instagram’da Canlı Yayın: Belgesel Filme Başlarken

Anadolu Belge Okulu kurucularından yönetmen, akademisyen Musa Ak, belgesel sinemacılarımızdan yapımcı, yönetmen, sinema yazarı Semra Güzel Korver’le, Corona-19 salgını nedeniyle yoğunluklu olarak evlerimizde bulunduğumuz bu günlerde Instagram‘dan canlı yayın yapıyor. Belgesel Filme Başlarken adı verilen ilk yayın 14 Nisan 2020 Salı günü (bugün) saat 21:00’de gerçekleştirilecek. Bazı kitap ve dergilerde makaleleri, denemeleri ve röportajları yayınlanan Korver, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo – TV – Sinema mezunu.