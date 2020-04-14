Ahmet Servidal’ı Kaybettik

Sinema sektörümüzün kamera arkası çalışanlarından, birçok filmin ışık, kamera, yönetmen ve yapım ekiplerinde kameraman, görüntü yönetmeni ve oyuncu olarak görev yapan Ahmet Servidal, 14 Nisan 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Servidal’ın görev yaptığı filmler arasında Gazino Bülbülü, Güneşe Köprü, Umut Sokağı, Alnımdaki Bıçak Yarası, Biri ve Diğerleri, Muhsin Bey, On Kadın, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç, Arkadaşım Şeytan, Polizei, Zengin Mutfağı,Tatar Ramazan, Uçurtmayı Vurmasınlar, Ah Gardaşım, Kara Kentin Çocukları, Şekerpare gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.