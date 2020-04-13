6. Balkan Panorama Film Festivali’nin Başvuru Tarihleri Belli Oldu

15 – 21 Ekim 2020 tarihleri arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nin yarışma ve yarışma dışı program için başvuru tarihleri belli oldu. 14 Balkan ülkesini kapsayan festival uzun metraj, kısa metraj kurmaca ve belgesel filmleri kabul ediyor. Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları festivalin resmî sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvurular 17 Nisan’da başlayacak, 19 Haziran 2020’ye kadar sürecek. Ön Jüri tarafından değerlendirilecek olan başvuru sonuçları 20 Temmuz 2020 tarihine kadar festivalin www.bpff.art adresindeki resmi web sitesinde ilan edilecek.

Basın Bülteni

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