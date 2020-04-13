20. Türk Film Festivali Frankfurt’un Yarışma Başvuruları Başladı

20. Türk Film Festivali Frankfurt (20. Türkisches Film Festival Frankfurt), bu yıl Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından Hüseyin Sıtkı başkanlığında 01 – 06 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında yapılacak Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvurular başladı. Her iki yarışma başvurularının son müracaat tarihi 30 Nisan 2020 Perşembe günü olarak belirlendi. Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na yapılacak başvuruların 20. Türk Film Festivali Frankfurt’un Türkiye Koordinatörlüğünü yapan Serap Gedik’in serapla@yahoo.com e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

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