12. Rofife Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali Kazananları 16 Nisan’da Canlı Yayında Açıklanacak

Gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rofife Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 12. yılında yarışma sonuçlarını ve özel ödüllerini canlı yayında açıklayacak. Festival, bu yıl dünyada ve ülkemizde tehlikesini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle düzenleyemediği ödül törenini, 16 Nisan 2020 Perşembe akşamı 20:00’de sosyal medya kanalları üzerinden takip edilebilecek bir canlı yayın düzeninde gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

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