Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Online Sohbetleri Başladı

Kadir Has Üniversitesi, evde kaldığımız bu günlerde bireylerin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezun öğrencilerinin konuk olduğu ve her Cuma saat 17:00’de online olarak gerçekleştirilecek sohbetlere eğitim hayatı sonrası yaşananlar ele alınacak. Online sohbetlere, 10 Nisan 2020 Cuma günü Görüntü Yönetmeni Kaan Kerimoğlu ile devam edilecek. Sohbetlerde, 17 Nisan’da Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Özlem Tuğçe Keleş, 24 Nisan’da Yönetmen Tan Tolga Demirci ve 01 Mayıs’da Yapımcı Orkun Şahin, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerle bir araya gelecek.

Kağan Kerimoğlu / Orkun Şahin



Özlem Tuğçe Keleş / Tan Tolga Demirci