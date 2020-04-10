Coşkun Tunçtan’ı Kaybettik

Fransa’da yaşayan yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, oyuncu Coşkun Tunçtan, 10 Nisan 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. 1935 İstanbul doğumlu Tunçtan, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda bir süre oyunculuk yaptıktan sonra 1958’de kazandığı bursla Fransa’ya gitmişti. Gogol’ün ünlü Bir Delinin Hatıra Defteri adlı eserini Türkçeye çevirerek sahnelenmesine vesile oldu. Tunçtan, Michel Boisrond’nun yönettiği, Jean Paul Belmondo ve Brigitte Bardot’nun oynadığı Ünlü Aşklar (Les Amours Celebres) adlı filmde Georges Daniel adıyla küçük bir rolde de oynamıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.