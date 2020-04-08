Haberler

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Yaşar Kemal Efsanesi Belgeseli ile Evinize Konuk Oluyor

Yorum yapın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle, “Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz” sloganıyla, kültür ve sanat etkinliklerini, online olarak sanatseverlerle buluşturuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Aydın Orak’ın üstlendiği Yaşar Kemal Efsanesi adlı belgesel film, 10 Nisan Cuma akşamı saat 22:30’da Youtube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacak. Belgeselde, büyük yazar Yaşar Kemal’in doğumundan ölümüne tüm hayatı, kendi ağzından ve hayatına tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarılıyor.


İlanlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir