16. Akbank Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buluyor

74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu 16. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları 14 Nisan 2020 Salı günü saat 19:00’da Ceyda Düvenci’nin sunumuyla açıklanıyor. Akbank Sanat Instagram Kanalı’nın ev sahipliği yapacağı canlı yayında; heyecanla beklenen Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü’nün kazananları açıklanacak. 16. Akbank Kısa Film Festivali hakkında www.akbanksanat.com ve
www.akbankkisafilmfestivali.com adreslerinden bilgi alınabiliyor.
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