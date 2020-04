Sinematek / Sinema Evi – MUBI İşbirliğiyle Sinemayla Dolu 30 Gün

Kısa sürede dünyayı etkisi altına alan virüs salgını yaşamımızı derinden sarstı. Evlere kapandık, en sevdiklerimizle aramıza mesafe koyduk. Birbirimizden ve birlikte yapmayı sevdiğimiz her şeyden bir süreliğine de olsa uzak kalacağız, sinema salonlarından da. Kadıköy Sinematek / Sinemaevi’nin temel amacı sinemaseverleri her zaman en iyi izleme koşullarında, sinema salonlarında seyretme imkânı kalmamış, sinemayı sinema yapan filmlerle buluşturabilmek. Bizleri filmlerde izlediklerimizi aratacak denli ürkütücü bir gerçeklikle karşı karşıya bırakan bu salgın başlamadan az önce Sinematek / Sinemaevi’nin büyük özenle inşa edilen sinema salonunda son hazırlıklar tamamlanmak üzereydi. Ne var ki şimdi bu salonda beraber film izleyebilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor ama o zamana kadar sinemadan hepten mahrum kalmama düşüncesiyle, Sinematek / Sinemaevi bir süre önce Türkiye’ye geri dönen ve sinemaseverlere her gün özenle seçilmiş yeni bir film sunan online film platformu MUBI’yle anlaştı. Sinematek / Sinemaevi salonu salgın sonrası gösterime sunacağı klâsik filmleriyle sinemaseverlerle buluşacak.