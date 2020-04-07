İstanbul Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Şimdi MUBI Özel Gösteriminde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10 – 21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin, Covid-19 salgınından dolayı yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. Festivalin Mayınlı Bölge Tema Sponsoru da olan MUBI, yeni tarih belirlenene kadar festivalin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçkiyi aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturuyor. Kaçırmış olanlar ya da yeniden izlemek isteyenler için bir araya getirdiği 12 filmlik seçki, festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI Ödülü kazanmış en iyi filmlerinden oluşuyor.

Basın Bülteni

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’93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93)

Camille Claudel



Çölde Kutup Ayısı (The Misfortunates)

Faydalı Hayat (A Useful Life)



İmkansızın Şarkısı (Noruwei No Mori – Norwegian Wood)

İşe Yarar Bir Şey

Körlük (Blind)

Mikrofon (Microphone)

Ne Yaptın Richard (What Richard Did)



Taş Bebek (Papusza)



Tony Manero

