Cevdet Balıkçı’yı Kaybettik

Sinemamızın sevilen karakter oyuncularından Cevdet Balıkçı, 07 Nisan 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Genellikle Kemal Sunal filmlerindeki rolleriyle hatırlanan 1941 doğumlu Balıkçı’nın rol aldığı filmler arasında Canım Sana Feda, Gül ve Şeker, İstanbul Tatili, Kaderimsin, Kadersizler, Ceza, Gülizar, Bitirimler Sosyetede, İntizar, Bitirim Hüsnü, Bodrum Hakimi, Cennetin Çocukları, Nehir, Güneşli Bataklık, Satılmış Adam, Yedi Yürekli Şaban, Şark Bülbülü, İnek Şaban, İnsanları Seveceksin, Umudumuz Şaban, Rüzgar, Gerzek Şaban, Davaro, Yedi Bela Hüsnü, gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.