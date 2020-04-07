Haberler

12. Rofife Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali Kazananları, Canlı Yayında Açıklanacak

Yorum yapın

12. Rotary Rofife Kısa Film Festivali, 12. yılında yarışma sonuç ve özel ödüllerini canlı yayında açıklayacak. 11 yıldır kısa filmcileri, sinema öğrenci ve sektörün başarılı isimlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival, bu yıl dünyada ve ülkemizde büyük tehlike yaratan Korona Virüs salgını nedeniyle düzenleyemediği ödül törenini, sosyal medya kanalları üzerinden takip edilebilecek bir canlı yayın düzeninde gerçekleştirecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir