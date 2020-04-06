BluTV ile Başka Sinema Evinizin Salonunda

Koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemler neticesinde sinemalar da kapandı. Vizyon filmlerinin gösterimleri ertelenirken sanat filmleri ise sınırlı sayıdaki salonlarını da kaybetti. Türkiye’nin sevilen dijital platformu BluTV, sinemalar kapalıyken kimse Başka Sinema filmlerinden uzak kalmasın diye sinemayı eve getiriyor. Bu dönemde bağımsız filmleri izleyicisiyle buluşturmak isteyen BluTV, dünyadan ve Türkiye’den bağımsız filmlerin dağıtımcısı Başka Sinema ile önemli bir iş birliğine imza atıyor ve 14 gün boyunca gösterim yapıyor.



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