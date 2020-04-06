Bahri Eryılmaz’ı Kaybettik

Yönetmen, yapımcı, metin yazarı ve eğitmen olarak görev yapan Bahri Eryılmaz, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1978 yılında Ankara’da doğan Eryılmaz, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştu. Çeşitli TV kanallarında program ve canlı yayın yönetti, belgeseller hazırladı. Reklâm, ve eğitim filmleri çekti. Muhtelif eğitim kurumlarında Tiyatro Tarihi, Hareket ve Doğaçlama, Sinema Tarihi ve Yaratıcı Yazarlık dersleri verdi. Bahri Eryılmaz, 45. Antalya Film Festivali ve 3. Avrasya Film Festivali’nde metin yazarlığı yapmıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

Bahri Eryılmaz Biyografisi