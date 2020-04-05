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Ünlü Yazardan #EvdeKal ve #HayatEveSığar Kampanyasına Büyük Destek

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Türkiye’nin ilk korku filmi Büyü ve ilk korku romanı Siccin: Amel Defteri’nin yazarı Şafak Güçlü’den #HayatEveSığar ve #EvdeKal kampanyaları kapsamında “Evde Kal Yazar Ol” sloganıyla ücretsiz online yazar ve senaristlik eğitimleri veriyor. Senaryo ve romanlarıyla birçok ilke imza atan Şafak Güçlü, 8 yıllık eğitimlerini online eğitim videolarına dönüştürdü. Evlerimize kapandığımız bu zor salgın zamanlarını bir kazanıma ve başarı öykülerine dönüştürmeye karar veren Güçlü, tüm bilgi birikimini Youtube kanalından ücretsiz olarak paylaşıyor.

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