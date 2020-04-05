Ayşenur Sezen’i Kaybettik

İlk kez 19 yaşında, Adanalı Tayfur adlı filmde rol alan, sinema ve tiyatro oyuncusu Ayşenur Sezen, 05 Nisan 2020 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti. Sinemamızın en ünlü komedi oyuncularından Öztürk Serengil’in başrolünü oynadığı ilk filmlerden olan Adanalı Tayfur, Osman Fahir Seden’in senaryosundan Zafer Davutoğlu yönetmenliğinde çekildi. Yazar Ali Acar Sungurbey’in annesi olan Ayşenur Sezen, Nejat Saydam’ın yönettiği 1963 yılı yapımı Çapraz Delikanlı ve yine Nejat Saydam’ın yönettiği aynı yıl yapımı Kadınlar Hep Aynıdır adlı filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.