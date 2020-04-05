23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğine sahip, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 23. kez düzenlenecek. Festivalin 2020’deki teması ‘doğa’ olarak belirlendi. Doğanın talanına karşı kadınların filmleriyle ve kadınlarla birlikte ses çıkarmak için teması ‘doğa’ olarak belirlenen festival, küresel korona virüsü salgına denk gelmesi üzerine internet ortamında gerçekleştirilecek. Sinema salonlarındaki gerçek festival yapılana dek Uçan Süpürge, 22 yıldır yapıldığı gibi kadınların dayanışması ile herkese ulaşmak için adımlarını sıklaştırıyor ve 23. yılda evlerimize konuk oluyor. 1301 film ile başvuru süreci tamamlanan festival, 101 ülkeden kadın yönetmenlerin sesini duyurmaya hazırlanıyor.