İlk kez yurtdışından bir film festivali, bu yıl Türkiye’de düzenleniyor. 2020 Ekim ayında İzmir’de düzenlenecek 11. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali başvuruları başladı. Festival bu sene “contr(u)st” (tezatlık ve güven) temasıyla yola çıktı. Genç film yönetmenleri bu yılın tema başlığından esinlenerek çektikleri filmleri 01 Haziran’a kadar gönderebilecek. Yönetmenler, 30 dakikaya kadar olan kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel kısa film türleriyle Filmfreeway üzerinden başvuru yapabilecek. Festival kapsamında yapılacak yarışmada En İyi Film Ödülü alan filme 1000 Euro ödül verilecek. Ayrıca yarışmada En İyi İlk Film Ödülü, Seyirci Özel Ödülü alan filmlere de para ödülü takdim edilecek. Seyirci Özel Ödülü hariç diğer ödüller, Balkan film endüstrisinin uzman ve tanınmış isimlerinden oluşan jüri tarafından karar verilecek.