Surdurulebiliryasam.tv’den #evdekal’ınan Günlere Özel Filmler

Surdurulebiliryasam.tv, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden filmlerin çevrim içi ücretsiz olarak izlenebileceği bir web sayfası; aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve eğitim kurumlarının Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisi ile gösterim yapmalarına imkân sağlayan bir sosyal girişim. Surdurulebiliryasam.tv, bu dönemde festivalde ilgi gören veya izleyenlerin tekrar görmek isteyebilecekleri yeni filmleri web sayfasına eklemeye devam ediyor. Telif sahiplerinin özel izinleri ile Türkçe altyazılı olarak yayınlanan filmler, sosyal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili alt başlıklara göre izlenebiliyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Gerçek Değer (Real Value)



Hey Geçi (Hey Goat)



Mutluluğun Ekonomisi (The Economics of Happiness)



Permakültür Perspektifiyle Yaşamak

(Inhabit: A Permaculture Perspective)



Sürdürülebilirlik Yükselişte (The Rise of Sustainability)



Tarzan Kemal: Bir Kentli Hikâyesi

