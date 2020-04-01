Sabahattin Ali, 72. Ölüm Yıldönümünde Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali Belgeseli ile Anılıyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklerini, online yayınlarla sürdürmeye devam ediyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Geç Kalanlar ve Pollyanna oyunlarını online yayınlayarak sanatseverlerle buluşturan İBB Kültür Daire Başkanlığı, Sabahattin Ali’yi ölümünün 72. yılında belgesel gösterimi ile anıyor. Yönetmen ve yapımcılığını Metin Avdaç’ın üstlendiği Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali belgeseli, yazarın ölüm yıldönümü olan 02 Nisan’da Youtube İBB Kültür Sanat Kanalı’ndan 0:00 de online olarak yayınlanacak.

Basın Bülteni

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