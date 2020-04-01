Gişe Şampiyonu 7. Koğuştaki Mucize’den Uluslararası Başarı

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize filmi geçtiğimiz aylarda ülkemizde oldukça ses getirmiş ve büyük bir gişe başarısı elde etmişti. Vizyon macerasının ardından dünyanın en popüler dijital platformları üzerinden seyirci ile buluşan film Amerika, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Fas, Venezuela, Dominik, Şili, Romanya, Katar, Paraguay gibi birçok ülkede ilk 10’a girerek çok büyük bir başarıya daha imza attı.

Basın Bülteni

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