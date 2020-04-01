7. BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, 07 – 11 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalin yarışma bölümünde yer alacak olan filmlerin konularını çevre sorunlarından almış ve 01 Ocak 2016 tarihinden sonra çekilmiş isteniyor. BIFED’in amacı, tüm dünyadan ekolojiyi (doğa, toplum, kültür) konu alan seçkin filmleri Bozcaada’ya getirmek, sanat ve ekoloji alanlarını birleştirmek ve finalistler arasından da en mükemmel olarak niteleneni ödüllendirmek olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2020 olarak belirlenen festivalde önseçim için gönderilmiş olan kopyalar (flash diskler, DVD’ler, kartlar, vb.) iade edilmeyecek ve BIFED arşivinde saklanacak. Özellikle geri istenildiğinde ise gönderim ücreti film sahibi ya da sahipleri tarafından karşılanacak.

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