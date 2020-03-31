Turhan Kaya’yı Kaybettik

Dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya, 31 Mart 2020 Salı günü hayatını kaybetti. 30 Kasım 1951 tarihinde İstanbul’da doğan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde eğitim gördü. Turhan Kaya’nın oynadığı diziler arasında Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi: Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Belâ Fadime, Melekler Korusun, Masumlar ve Halka gibi diziler bulunuyor. Kaya, sinema filmi olarak çekilen ancak dijital ortamda gösterilen Ayhan Hanım ve TV filmi olarak çekilen Üç Kuruş adlı filmde çeşitli karakterleri canlandırdı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.