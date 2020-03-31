Pippa Bacca’nın Ölümünün Ardındaki Gerçekleri Anlatan Film Yakında Vizyonda

Barış gelini olarak bilinen İtalyan sanatçı Pippa Bacca ve arkadaşı Silvia Moro, 08 Mart 2008’de barış ve sevgi mesajı vermek için İtalya’dan yola çıktılar. Pippa, İstanbul’a geldikten bir müddet sonra kayboldu. Yıllardan sonra, günümüzde, 2020 yılında İtalyan yönetmen Simone Manetti’nin yorumuyla Pippa’nın kamerasındaki gerçekleri de kapsayan bir film yapıldı. Belgesel film çok yakında sinemaseverlerle buluşacak. Pippa’nın kamerası ölümünden sonra tüm gerçekleri anlatacak.

Basın Bülteni

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