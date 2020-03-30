Nurtekin Odabaşı’nı Kaybettik

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı, 30 Mart 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1938 yılında Ankara’da doğan Nurtekin Odabaşı, H. Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde Polyanna oyunuyla sahneye çıktı. 1960’lı yıllardan itibaren film ve TV dizileri için senaryolar yazdı. Odabaşı’nın oynadığı filmler arasında Adım Çıkmış Sarhoşa, Malkoçoğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Fedailer Mangası, Katiller, Rabia: İlk Kadın Evliya, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.