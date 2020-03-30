Necdet Varol’u Kaybettik

Türk sanat müziği bestecilerinden Necdet Varol, 29 Mart 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. Süzül Güzel Süzül de Gel Deli Gönlüm Bak Seni İster gibi çok sayıda sevilen eseri bulunan, 1925 İstanbul doğumlu Necdet Varol, 1950 ve 1956 yılları arasında Ankara Radyosu’nda kanun sanatçılığı yaptı. Daha sonra İzmir Radyo Müdürü olan Varol, 1959 ve 1960 yılları arasında İstanbul Radyosu’nda kanun sanatçısı ve koro yönetmeni görevlerinde bulundu. Varol, 1961 yapımı Kader Yolcusu filminin müziklerini besteledi, 1964 yapımı Taşralı Kız filminin de müzik yönetmenliğini yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.