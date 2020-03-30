İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İlk Sanal Sempozyumu Sanal Varda, Kıtaları Buluşturdu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, fotoğrafçı, film yönetmeni ve görsel sanatçı Agnes Varda için düzenlediği Sanal Varda ile ilk uluslararası sanal sempozyumunu gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler dolayısıyla online ortama taşınan Sanal Varda sempozyumunda sanatçının 65 yıllık çalışma hayatı süresince toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarına getirdiği farklı yorumları üç ayrı panel ve konuşmacı seanslarında ele alındı. Sanal sempozyumun açılışı konuşmasını Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Profesör Doktor Kübra Doğan yaptı.