Haftalık Sinema Gazetesi 1989’un İlk Sayısı Yayınlandı

Beyoğlu Sineması tarafından dijital olarak paylaşılacağı açıklanan sinema gazetesi 1989’un ilk sayısı bugün abonelerinin mail adresine gönderildi. Sinema yönetimi tarafından, “sinemanın kuruluş yılını temsilen 1989 adı verildiği ve haftalık sinema gazetesi olarak tasarlandığı” belirtilen 1989’un ilk sayısı içeriğiyle de dikkat çekiyor. İlk sayıda, Utku Ögetürk’ün süreci kaleme aldığı Müdüriyetten, gazetenin editörleri tarafından hazırlanan Alternatif Sinema Gündemi ve Dünya Sinemaları gibi bölümlerin yanı sıra konuk yazarlar da yer alıyor.

Beyoğlu Sineması

