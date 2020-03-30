Fehmi Öztürk’ün yönettiği ilk kısa film olan Free Fun, Koronavirüs salgını nedeniyle #EvdeKal çağrısına destek vermek amacıyla dijital platform üzerinden 24 saatliğine ücretsiz erişime açıldı. Öztürk, Washington’un en eski bağımsız film festivali olan 21. D. C. Independent Film Festivali’nde gösterilen ve büyük ilgi gören ilk kısa filmi Free Fun’ın oyuncu kadrosunda Mustafa Kınalı, Tuvana Türkay, Serdal Ay, Hazal Benli ve John Rey yer alıyor. Kısa filmin erişime açılmasının ardından Instagram hesabından da başlayan soru – cevap etkinliği ile kısa film hakkında merak edilen bütün soruların cevapları bulundu.