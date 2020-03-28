İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Yapımcılığını Üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca Belgeseli Youtube’da Yayında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor. Küresel koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan sanatseverler, 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’in yaşam öyküsünü anlatan belgeseli bugünden itibaren İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek. Leyla Gencer’i, kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle daha yakından tanıma fırsatı sunan Leyla Gencer: La Diva Turca başlıklı belgeselin yapımcılığını,İKSV, yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Filmi izlemek için tıklayınız.