Kapadokya Film Festivali İleri Bir Tarihe Ertelendi

Nevşehir Belediyesi tarafından, T. C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl 29 Mayıs – 03 Haziran 2020 tarihleri arasında, ilki gerçekleştirilmesi plânlanan Kapadokya Film Festivali, tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan yeni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kapadokya Film Festivali’nin ertelenmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir ve ülke genelinde virüs salgınına karşı büyük bir mücadelenin verildiğine dikkat çekti.

Basın Bülteni

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