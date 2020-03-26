20. Türk Film Festivali Frankfurt, bu yıl Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından Hüseyin Sıtkı başkanlığında 01 – 06 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında Belgesel Film Yarışması, 12. Uluslararası Üniversite Öğrencileri Arası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması yapılacak. 12. Uluslararası Üniversite Öğrencileri Kısa Film Yarışması’nın amacı Türk ve Alman üniversitelerinde sinema eğitimi almakta olan gençlerin, yaratıcılıklarını teşvik ederek öğrenimini gördükleri dalda desteklemek ve çalışmalarını uluslararası platforma taşıyarak sinema seyircisine aktarmalarına aracı olmak olarak belirlendi.

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