Darren Lynn Bousman’ın yönettiği ve Samuel L. Jackson, Chris Rock, Max Minghella ile Marisol Nichol’un oynadığı Spiral: Testere Devam Ediyor (Spiral: From the Book of Saw), 15 Mayıs 2020’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Testere serisinin beklenen yeni bölümü Spiral: Testere Devam Ediyor’da, dünyaya adalet getirmek isteyen sadist bir dahi şehre musallat olur. Küstah bir dedektifle acemi ortağı ise, emekli bir komiserin de yardımıyla, şehrin kanlı geçmişini hatırlatan bu tüyler ürpertici cinayetleri çözmeye çalışır. Derin bir gizemin içinde farkında olmadan kapana kısılan dedektif, kendini katilin korkunç oyununun ortasında bulur.