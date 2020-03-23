Marjane Satrapi’nin yönettiği ve Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard ile Jonathan Aris’in oynadığı Radyoaktif (Radioactive), 29 Mayıs 2020’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, iki dalda birden Nobel ödülüne layık görülen tek bilim insanı olan Marie Curie’nin tutkulu ilişkileri, çığır açan buluşları ve izleri asla silinmeyecek hikâyesine doğru çıkılan bir yolculuk. Marie Curie’nin kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışıp evlenmesinden sonra birlikte radyoaktiviteyi keşfeden çift, bilimi yepyeni bir yola sokar. Curie’lerin dünyayı değiştiren dehaları ve kazandıkları Nobel Ödülü, çifti uluslararası çapta ilgi odağı yapar.