Gerard Bush ile Christopher Renz’in yönettiği ve Janelle Monae, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston ile Kiersey Clemons’un oynadığı Antebellum, 01 Mayıs 2020’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Başarılı yazar Veronica Henley, bir gün kendisini çaresiz ve korkunç bir gerçekliğin içinde sıkışmış ve bunalmış bir halde bulur ve bu akıl almaz gizemi çok zaman geçirmeden mutlaka çözmek zorundadır. Antebellum, son yılların en beğenilen korku filmlerinden Kapan (Get Out) ve Biz (Us) adlı gerilim filmlerinin yapımcıları ile aynı filmlerin çığır açan başarılı yönetmenleri Gerard Bush ve Christoper Rezn’den dehşet verici bir korku filmi.