8. Bursa Fransa Filmleri Festivali, ücretsiz ve Online Film Festivali olarak 23 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenleniyor. Organizasyon Komitesi Başkanı Talip Koç’un yaptığı açıklamaya göre, sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, bu yıldan itibaren yıl içinde Lebon Kültür Merkezi’nce organize edilen, çoğu film festivali olan 25 etkinlik, festivallere katılamayan ve istekte bulunan sinemaseverler de göz önünde bulundurularak Online Film Festivali kapsamında devam ettirilecek. Sinemasever izleyiciler yapılacak film gösterimlerini, festivallerin youtube hesaplarından, internet sitesi ve bloglarından günün istedikleri her saatinde ücretsiz olarak izleyebilecekler.