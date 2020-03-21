Levent Ünsal’ı Kaybettik

Oyuncu ve dublaj sanatçısı Levent Ünsal, 21 Mart 2020 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1965 yılında İstanbul’da doğan Ünsal, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda eğitim gördü. Tiyatro oyunlarında rol aldı, radyo programına imza attı. Rus Gelin, Ev, Pardon, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Bina ve Romantik Komedi adlı filmlerde oynayan Ünsal, Bıçak Sırtı (Blade Runner), Tootsie, Yaralı Yüz (Scarface), Oceans 13, Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel), John Wick, T2: Trainspotting gibi yabancı filmlerde dublaj sanatçısı olarak görev yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.