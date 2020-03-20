Mehmet Hoşnut’un yönettiği ve Salih Kalyon, Yağmur Ün, Kerim Aydemir ile Cezmi Baskın’ın oynadığı Randıman, önümüzdeki aylarda Bir Film dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Reklâm ajansı patronu Ferhat Bey, müşterilerini kaybetmemek için çalışanı Filiz’den çikolatayı en iyi ve güzel anlatan bir sunum istemektedir. Filiz, çocukluğunun geçtiği fındık diyarı Ordu’dan başlamaya karar verir. Yapacağı bu özel araştırmada çocukluk arkadaşları Eşref ve ailesi Filiz’e yardımcı olur. Ancak köyde yaşanan esrarengiz olaylar Filiz’in çalışmasını zora sokar. İstanbul’dan Filiz’in iş arkadaşları da gelince ilginç olaylar başlar.