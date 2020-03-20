Muhterem Nur’u Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Muhterem Nur, 20 Mart 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. Sinemaya 1950 yılında Yıldızlar Revüsü adlı filmde figüran olarak başladı. Nur’un hatırlanan filmleri arasında Kezban, Boş Beşik, Sabahsız Geceler, Bırakın Yaşayalım, Kara Sevda, Funda, Ham Meyva, Çoban Kızı, Acı Sevda, Ateşten Damla, Ayşecik, Mahallenin Sevgilisi, Beş Kardeştiler, Köyün Güzeli, Çapraz Delikanlı, Fabrikanın Gülü gibi filmler bulunuyor. Cenazesi, aynı gün Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecek merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.