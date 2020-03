Alistair Banks Griffin’in yönettiği ve Naomi Watts, Jennifer Ehle, Jeremy Bobb ile Brennan Brown’un oynadığı Kurt Saati (The Wolf Hour), 17 Nisan 2020’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir zamanlar karşıt görüşleri ve aktivist kimliğiyle tanınan ünlü yazar June Leigh, Bronx’taki apartman dairesinde yalnız yaşamaktadır. 1977’de New York’u sarsan Seri Katil Günleri – Summer of Sam yazı esnasında, kendini dış dünyadan tamamen soyutlamıştır. June sokaklarda giderek artan şiddeti penceresinden izlemeyi seçse de, görünmeyen tehditler ve kapıyı çalan her davetsiz misafir onu zayıf yönlerinden sömürmeye başlayacaktır.