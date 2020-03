Sung Ho Hong’un yönettiği ve Chloe Grace Moretz, Sam Claflin, Gina Gerchon ile Patrick Warburton’un seslendirdiği animasyon film Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler (Red Shoes and The Seven Dwarfs), önümüzdeki aylarda Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Pamuk Prenses, babasını üvey annesi olan kötü kalpli cadı kraliçenin elinden kurtarmak için çabalarken bulduğu bir çift kırmızı pabuç sayesinde büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Bu esnada Masallar Diyarı’nın bir başka yerinde 7 yakışıklı prens, cüceye dönüşmüştür ve büyüyü bozmanın yolunu aramaktadır. Bir dizi tesadüf sonucu Pamuk Prenses’in yolu bu yedi cüceyle kesişir.