Andrew Erwin ile Jon Erwin’in yönettiği ve K. J. Apa, Britt Robertson, Shania Twain ile Gary Sinise’in oynadığı Aşka İnan (I Still Believe), önümüzdeki aylarda Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

4 kez altın plâk kazanan, albümleri 32 milyondan fazla satan ünlü Amerikalı şarkıcı Jeremy Camp’in hayatından uyarlanan film, herkesi derinden sarsacak. Üniversitedeki ilk günlerinde tanışan Jeremy ve Melissa kısa süre içinde birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak bir süre sonra Melissa’nın yakalandığı amansız hastalık, tutkun gençleri çok ciddi bir sınavdan geçirirken, aşka ve umuttan vazgeçmemelerini, sıkı sıkı tutunmalarını sağlayacaktır.