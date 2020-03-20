25. Türkiye Almanya Film Festivali Sonbahara Ertelendi

25. Türkiye – Almanya Film Festivali’nin bugünkü yapılması gereken açılışı sonbahar ertelendi. Festival yürütücüleri Interforum ekibi, Nürnberg Kent İdaresi ve Kunst & Kultur Quartier, programın plânlanıldığı gibi, Eylül sonu – Ekim başlangıcında gerçekleştirilmek için çalışılmakta olduğunu duyurdu. Ekim ayındaki festival etkinlikleri şimdiden kesinlik kazandı. Festivalin açılış galası 03 Ekim’de Tafelhalle’de gerçekleştirilecek. Onur ödülü sahipleri Senta Berger ve Genco Erkal etkinliğe severek katılacaklarını teyit ettiler. O akşam Tafelhalle’de, Nâzım Hikmet’in dediği gibi, sinemaseverler dostların arasında “güneşin sofrasında” olacak.

Basın Bülteni

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